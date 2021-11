Den Haag telt nog 45 muurreclames: erfgoed uit tijd waarin bedrijven nog een telefoonnummer deelden

Koornneef breidt supermarkt­im­pe­ri­um verder uit: Foodmarkt in Mall of the Nether­lands heropend

Het imperium van de Westlandse supermarktmagnaat Edward Koornneef breidt zich steeds verder uit in Haaglanden. De vestiging van Jumbo in de Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam is na een korte verbouwing feestelijk heropend. De bouw van de Foodmarkt in Naaldwijk is in volle gang en alle appartementen zijn inmiddels verkocht. De winkel gaat in oktober volgend jaar open.

