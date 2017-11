Den Haag trapt campagne af met ijskoude avondduik

Vier jaar cel geëist voor gedwongen prostitueren van Hongaarse vrouwen

19:29 Lange werkdagen in de prostitutie, het verdiende geld afdragen en klappen op de koop toe. Dat overkwam twee Hongaarse vrouwen die zich door hun ‘vriend’ hadden laten overhalen mee naar Nederland te gaan. In plaats van het beloofde leven in weelde volgde een plekje achter het raam in Den Haag, Groningen, Amsterdam en Haarlem. Vandaag hoorde de 30-jarige Hongaar vier jaar cel tegen zich eisen voor mensenhandel.