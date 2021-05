Den Haag trekt geld uit om ‘coronaschade’ bij jeugd aan te pakken

Volgens hem is in bepaalde wijken de overlast door jongeren toegenomen. ,,In geval van strafbare feiten moet er opgetreden worden maar veel valt, hoe ergerlijk ook, in de categorie kattenkwaad.” En dat komt omdat er door de coronamaatregelen natuurlijk weinig te doen was. Geen school, geen kroeg en geen sportclub. Daarnaast had de jeugd door de pandemie ook minder zicht op een bijbaan. ,,Rondhangen in de buurt om te kleine en te drukke huishoudens te ontvluchten ligt dan voor de hand. We moeten voorkomen dat kattenkwaad uitmondt in buurtterreur, criminaliteit en dat jongeren aan de zijlijn komen te staan.”