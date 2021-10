Den Haag vanaf december op dood spoor: internationale trein raast dan de stad voorbij

Achter de schermen Hoe ziet de AD-redactie 2.0 er na Covid19 uit?

3 oktober Het was best een symbolisch moment. Op onze redacties werden in de afgelopen week op ferme wijze stickers van bureaus getrokken. ‘Hier niet werken’, stond erop, met een kruis. Die stickers waren er ruim anderhalf jaar op gekleefd geweest. Aan een blok met bureaus waar normaal gesproken zes redacteuren konden zitten, was in die periode slechts plek voor drie. Die stickers hebben geen functie meer nu de regel van 1,5 meter afstand is opgeheven. Je zou kunnen zeggen dat het ‘normale’ leven ook bij ons terugkeert. Maar is dat wel zo?