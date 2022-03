Den Haag vangt nu tussen de 400 en 600 Oekraïnse vluchtelingen op

Den Haag vangt momenteel tussen de 400 en 600 vluchtelingen uit Oekraïne op in Haagse hotels. Dat laat een gemeentewoordvoerder weten. Ook is het gemeente zich in allerijl aan het voorbereiden op de komst van nog meer Oekraïeners die hun land na de Russische invasie hebben verlaten.

Het aantal opgevangen vluchtelingen schommelt sterk. ,,Het kan straks of morgen weer heel anders zijn. Wij bieden deze mensen onderdak in noodopvanglocaties. Mensen slapen daar een paar nachten en gaan dan deels weer verder. Bijvoorbeeld naar familieleden, of naar gastgezinnen binnen of buiten Den Haag”, zegt de woordvoerder.

Daar komt bij dat er ook Oekraïense vluchtelingen in Den Haag zullen zijn waarvan de gemeente helemaal geen weet heeft ,,De mensen kunnen ook rechtstreeks en op eigen gelegenheid naar vrienden in de stad zijn doorgereden.’’

In de hotels worden de Oekraïeners opgevangen door medewerkers van de gemeente of van het Rode Kruis. Er wordt in kaart gebracht wat de mensen aan ondersteuning, zorg en begeleiding nodig hebben. Ook kunnen ze naar Oekraïne bellen.

Het Rode kruis heeft aangegeven voorlopig voldoende kleding op voorraad te hebben voor de vluchtelingen in Den Haag . Er komt geen oproep om spullen in te zamelen. Wie hulp wil bieden, kan terecht op de websites van Vluchtelingenwerk en Den Haag Doet.

Landelijk hebben de veiligheidsregio’s afgesproken elk 2000 opvangplekken te regelen. Voor Den Haag komt dat neer op 1000 plaatsen. De kans is groot dat deze aantallen nog flink zullen oplopen, schrijft het stadsbestuur in een brief aan de raad.

Meteen na het weekeinde komt er een leegstaand zorgtehuis beschikbaar met 150 plekken DE gemeente zoekt nu naar opvang voor langere tijd in ander leegstaand vastgoed in de stad, bij particulieren of in woningen van corporaties.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.