Den Haag verdient een volwaardig congrescentrum én de Navo-top in 2025

met video Politiebus slaat onderweg naar spoedmel­ding over de kop, twee agenten gewond naar ziekenhuis

Een politiebusje is maandagmiddag in botsing gekomen met een auto op de N470 bij Delft. Het busje sloeg over de kop. De inzittenden, twee agenten, zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ook de bestuurder van de betrokken auto is naar het ziekenhuis gebracht.