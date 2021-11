Den Haag verliest met Shell een grote werkgever, maar ‘het is nooit een Eindhoven met Philips geworden’

Van ‘Vreselijk nieuws’ tot ‘Goed dat een fossiele reus vertrekt’: zo reageert de politiek op Shell-be­sluit

Had Den Haag meer moeten doen om het grootste bedrijf van Nederland te behouden in de stad? Of biedt het vertrek van de oliegigant juist nieuwe kansen? De reacties uit de Haagse gemeenteraad verlopen precies via de politieke breuklijnen. Van ‘rampzalig voor de economie’ tot ‘het beste dat Shell ooit heeft gedaan voor een klimaatneutraal Den Haag’.

