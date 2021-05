Den Haag verruimt regeling voor Hagenaars die hun inkomsten zagen dalen door corona: vier bedragen beschikbaar

Door de verruiming naar 15 procent komen meer Hagenaars in aanmerking voor de Tonk. Afhankelijk van de situatie worden aanvragen in vier bedragen verdeeld, namelijk: 750, 1500, 2250 of 3000 euro. Welk bedrag de aanvrager krijgt, hangt onder andere af van de gezinssamenstelling en de verhouding tussen het netto-inkomen en de woonlasten. De twee nieuwe, hogere bedragen ( 2250 en 3000 euro) zijn toegevoegd om Haagse inwoners met zeer hoge woonkosten beter te helpen.

Vergelijking met januari 2020

Om te berekenen welk bedrag wordt toegekend, kijkt de gemeente in de meeste gevallen naar het inkomen van januari 2020, voor de corona-uitbraak in Nederland. Omdat deze maand niet voor iedereen representatief is, kunnen uitzonderingen worden gemaakt. Bijvoorbeeld voor seizoenswerk in de horeca- of evenementenbranche of een flexwerker die in januari 2020 vrij had en daardoor geen inkomen had.