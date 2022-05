Den Haag verscheurt Russisch gascontract, maar wie betaalt straks de hogere prijs?

Escher laat deze zomer zijn fascinatie voor spiegelin­gen zien in ‘Spelen met Spiegels’

Escher gaat deze zomer ‘Spelen met Spiegels’ in zijn eigen paleis aan het Lange Voorhout in Den Haag. In Escher in het Paleis ervaar je de aankomende maanden de fascinatie voor spiegelingen van de wereldberoemde kunstenaar.

