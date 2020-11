Den Haag verwacht ernstig verhitte jaarwisseling: Hoe pakt de burgemeester dat aan?

Carbid­schie­ten ook verboden in Leidschen­dam-Voor­burg en Stompwijk

24 november Carbidschieten is geen alternatief voor vuurwerk en daarom verbiedt de gemeente Leidschendam-Voorburg het met het oog op oud en nieuw. Met name in het landelijke dorp Stompwijk dat onder Leidschendam-Voorburg valt is het geen onbekende traditie.