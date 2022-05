Den Haag viert de vrijheid nét wat meer: ‘Normaal is oorlog ver weg. Nu ben je er zo met de auto’

Tafels van in totaal 120 meter lang met daaraan 500 Hagenaren en Hagenezen op het Lange Voorhout. In het midden een rode loper. Het is een van de Vrijheidsmaaltijden in Den Haag én de grootste van het land. De bedoeling: iedereen kan aanschuiven om samen over de vrijheid te praten. En dat wordt volop gedaan. Want nooit was een oorlog zo dichtbij tijdens het vieren van de bevrijding in 1945.