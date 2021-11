Den Haag voert opkoopbescherming in, kopers moeten eerst vier jaar in eigen huis wonen

Delen per e-mail

De opkoopbescherming houdt in dat beleggers geen bestaande woningen kunnen kopen om ze vervolgens te verhuren. Kopers worden vier jaar lang verplicht zelf in in het aangeschafte huis te gaan wonen. Den Haag overweegt nadrukkelijk de nieuwe regel voor de hele stad te laten gelden.

In wijken als Laakkwartier en Spoorwijk ging eind vorig jaar zo’n veertig procent van alle op de markt gebrachte huizen naar beleggers die ze vaak voor veel geld verhuren aan studenten of aan arbeidsmigranten. In toch al drukke wijken leidt dat tot overbewoning en overlast.

Tot 512.000 euro

In maart kondigde Haags woonwethouder Martijn Balster al aan de opkoopbescherming zo snel mogelijk te willen invoeren. Via een wetswijziging heeft het kabinet dat nu ook vanaf januari volgend jaar mogelijk gemaakt. ,,Dat is enorm goed nieuws’’, zei de wethouder al bij de aankondiging. ,,Beleggers en huisjesmelkers maken dat de betaalbare woningen hier in Den Haag als sneeuw voor de zon verdwijnen.”

Quote Beleggers en huisjesmel­kers maken dat de betaalbare woningen hier in Den Haag als sneeuw voor de zon verdwijnen Martijn Balster, Wethouder

De gemeente maakt later bekend hoe de nieuwe maatregel in Den Haag precies wordt uitgevoerd. Amsterdam maakte gisteren bekend dat de opkoopbescherming in de hoofdstad gaat gelden voor alle huizen met een woningwaarde tot 512.000 euro.

