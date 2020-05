Den Haag volgt aanpak New York: Cirkels op het gras in Zuiderpark om afstand te houden

,,Ik lig altijd op dezelfde plek”, zegt de 72-jarige André Oostrom, die tegenwoordig dagelijks in het Zuiderpark komt om urenlang bruin te bakken in de zon. ,,Het is hier heerlijk”, zegt hij. Geïntrigeerd heeft hij toegekeken hoe de gemeenterobot veertig grote cirkels in het gras aanbracht. ,,Ik vind het prima als het helpt om besmetting met corona te voorkomen. Maar je hebt hier zoveel ruimte op het veld. Ik vraag me af of het echt nodig is.”