Den Haag voor dummies: maakt de versplintering de stad moeilijk te besturen?

Eeuwenoud document over Haags bestuur ontcijferd: van duivelse praatjes tot overspel

11:03 Den Haag had al in 16de eeuw een soort Rijdende Rechter die een oordeel velde over burenruzies. Dat is te lezen in de Quaetclap, een uniek document geschreven in het oud-Nederlands, dat onlangs is ontcijferd. De dagelijkse sores van Hagenaars komen voorbij.