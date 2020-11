Den Haag waarschuwt haar inwoners: ‘Vervang alle gevaarlijke, loden leidingen’

Den Haag stuurt volgende week een brief aan de huiseigenaren om hen bewust te maken van de gevaren van loden leidingen. ,,Te veel lood in drinkwater is niet gezond, vooral bij jonge kinderen en zwangere vrouwen zijn er gezondheidsrisico’s”, stelt wethouder Martijn Balster (Wonen). ,,Daarom is het belangrijk dat bewoners zo spoedig mogelijk controleren of er nog loden leidingen in hun woningen aanwezig zijn.”

Het gebruik van lood voor leidingen is sinds 1960 verboden, maar woningen van voor die datum beschikken nog wel vaak over deze schadelijke leidingen. Het is niet verboden, maar de gemeente geeft dus wel het dringende advies om de leidingen te laten verwijderen.

Gevaar

Hoe controleer je op loden leidingen?

Vaak zitten deze onder de grond of in de muur. Maar het is makkelijker dan het lijkt. Je kan een erkend installateur laten kijken, die kan ze ook meteen vervangen.

Maar checken of er loden leidingen zijn, kan je ook vrij simpel zelf. Dat kan bij de watermeter, die vaak in de meterkast of een luik in de hal zit. Controleer de leidingen aan beide kanten van de watermeter. Dan kan bijvoorbeeld met een lepel. Lood maakt een dof geluid als je er met een metalen voorwerp tegenaan tikt. Anders dan koper of kunststof.