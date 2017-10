Den Haag week lang in teken van duurzaamheid

,,Verduurzamen is geen keuze, het is noodzakelijk'', meent wethouder Duurzaamheid Joris Wijsmuller. En dat niet alleen. ,,Tegelijkertijd is het super inspirerend: dat laten we tijdens de Week van de Duurzaamheid zien.'' Dat wordt gedaan door middel van onder meer activiteiten als rondleidingen bij The New Farm in de televisiestraat en de aardwarmtecentrale aan de Leyweg.