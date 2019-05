Den Haag werd tot begin jaren tachtig gewekt met 'Wakker worden, Vaderland lezen’

Paniek in bioscoop: Het leken terroris­ten, maar waren vervelende tieners

15:00 Het gedrag van vier jongens gisteren in bioscoop Pathé Spuimarkt in Den Haag, waardoor een bioscoopzaal ontruimd moest worden, betrof volgens de politie een onbezonnen actie van de knapen en geen terreurdaad. ,,We moeten hun leeftijd niet uit het oog verliezen,’’ aldus een woordvoerder van de politie. Met de jongens is een indringend gesprek gevoerd, maar ze worden niet vervolgd.