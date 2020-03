Den Haag wijst duurdere tramkaartjes af: ‘Behoort nu al tot duurste van Europa’

Veel Haagse en Rotterdamse trams en bussen zitten in de spits propvol en dan is een veel betere spreiding van de reizigers over de dag noodzakelijk. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag, die over de ov-prijzen gaat, heeft daarom een serie maatregelen onderzocht, zoals een korting tijdens de daluren en een hogere ritprijs in de spits. Ook goedkope arrangementen voor minima en senioren zijn onder de loep genomen, alsmede een duurdere ritprijs in de betere en snellere bussen en trams.

Maar het ov is nu al best duur, vindt Den Haag. En de voorstellen voor hogere tarieven missen soms een goede onderbouwing. Dat blijkt uit de reactie van de hofstad op het voorstel om reizen in de spits duurder te maken. ,,Een spitstarief leidt tot een hoger kostenniveau voor veel reizigers, zonder dat een duidelijke kwaliteitsverbetering optreedt. Het effect is beperkt, omdat voor veel spitsreizigers reizen buiten de spits geen acceptabele optie is. Maar: als aanpassing van tarieven er toe leidt dat mensen er voor kiezen korte reizen met het ov te vervangen door lopen of fietsen is dat voor de drukte in het ov en voor hun gezondheid winst. Dat kunnen we nu echter niet afleiden uit de rapportage.”