Den Haag wil af van overbodige regelgeving voor ondernemers: ‘Meld het bij ons’

Communi­ca­tie gaat nog vaak mis in de recht­spraak, frustratie bij advocaten én verdachten

17:04 Vrijwel alle scholieren in Nederland krijgen les via videoverbinding, alle kantoortuinen van het land zitten in Zoom, Hangout of MS Teams en zelfs pubquizzen met meer dan honderd deelnemers gaan via schermen. Toch gaat het in de rechtbank nog vaak mis.