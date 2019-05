Den Haag wil andere steden aftroeven voor Songfestival, maar hebben we wel een geschikte locatie?

Er moet nog wel wat gebeuren voordat de droom van het raadslid werkelijkheid kan worden. Zo moet bijvoorbeeld eerst Duncan Laurence deze maand in Tel Aviv namens ons land het songfestival winnen. Onmogelijk lijkt dat overigens niet, want volgens de bookmakers maakt de 25-jarige Nederland een reële kans op de overwinning met zijn nummer Arcade. Mocht het inderdaad zover komen dat Laurence als vijfde Nederlandse inzending ooit, en als eerste sinds Teach-In met Ding-a-Dong in 1975, in Israël de winst grijpt, dan organiseert Nederland volgend jaar de 65ste editie van het evenement. En dan komt volgens Sluijs Den Haag in beeld als kandidaatstad voor het zangfestijn.