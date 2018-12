Den Haag wil betalen voor bomen rond de verguisde windmolen

Toezeggingen

Van Tongeren liet onderzoeken of er nog andere maatregelen tegen de overlast kunnen worden genomen, maar kan verder geen toezeggingen doen.



Zo resulteert het verplaatsen of stilzetten van de windturbine in schadeposten, variërend van rond de 800.000 euro tot 3 miljoen euro. Dit is afhankelijk van een mogelijke nieuwe locatie, verlies van tijd om stroom op te wekken en een eigenaar van de windmolen die subsidie misloopt. Ook het isoleren van slaapkamers, waar de omwonenden om hebben gevraagd, kan niet uit de Haagse gemeentepot worden betaald. Van Tongeren heeft met haar collega in Leidschendam-Voorburg, Astrid van Eekelen, afgesproken dat die gaat kijken wat er mogelijk is.



De windmolen staat nu twee jaar op het uiterste puntje van Den Haag, op de grens met Leidschendam-Voorburg, en levert dagelijks klachten op. De bewoners van de Zeeheldenbuurt in Leidschendam-Voorburg zitten het dichtst bij de turbine, maar ook bewoners van Voorburg en de Haagse wijk Leidschenveen klagen over verschillende soorten vervuiling.