Den Haag wil bewoners in huizen, geen speculanten

Het is een van de maatregelen die het stadsbestuur wil nemen om ervoor te zorgen dat een huis in Den Haag voor meer mensen binnen bereik komt. Nu vinden woningzoekenden nog vaak investeerders op hun pad die woningen in de stad opkopen.

‘In de huidige krappe woningmarkt in Den Haag gaat iedere woning die door een belegger wordt gekocht, ten koste van de mogelijkheid voor starters of mensen met een middeninkomen om die woning te kopen’, schrijft wethouder Martijn Balster. Hij benadrukt verder dat ook de leefbaarheid in wijken met veel verhuurde woningen onder druk kan komen te staan. De opkoopbescherming, zoals de maatregel genoemd wordt, moet daarom snel in de wijken worden ingevoerd waar nu nog betaalbare woningen te vinden zijn. Welke delen van de stad dat zijn, wordt niet benoemd.

Intimidatie en discriminatie

Ook de vergaande verkamering van woningen in delen van Den Haag is Balster een doorn in het oog. Om dat fenomeen tegen te gaan, wil hij een verbod op kamerbewoning in wijken waar woningen gemiddeld maximaal 198.500 euro waard zijn en een verbod in wijken waar al minimaal 5 procent van de woningen is opgedeeld in kamers. Dat percentage is in de helft van de 44 Haagse wijken al bereikt.