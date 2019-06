Den Haag wil compensatie van het rijk voor hinder van renovatie Binnenhof

De wethouder zegt in een interview met deze krant dat het stadsbestuur in gesprek is met Knops (Binnenlandse Zaken, CDA) vanwege de gigantische overlast die op Den Haag afkomt door de renovatie van de Tweede Kamer. Er moet geld komen voor de schade die de stad lijdt doordat het hart van het centrum tijdens de renovatie vijf jaar lang verandert in een grote bouwput.

,,Beste mijnheer Knops, u gaat de stad jarenlang op slot doen’’, zegt Richard de Mos. En daar past volgens de wethouder een compensatie bij van het rijk. ,,Zij snappen dat er iets gecompenseerd moet worden.”

Attractie

Winkeliers in de omgeving van het Binnenhof vragen zich af of zij wel een goede boterham kunnen blijven verdienen. De Mos wil daarom dat de stad bereikbaar blijft. En er moeten attracties komen om mensen te bewegen naar Den Haag te blijven komen. ,,Passend in de historische context. Met elkaar moeten we kijken hoe we dat gaan doen. Daar zijn we mee bezig.’’

De Mos, nu een jaar in het zadel in het stadsbestuur, gaat geen bedragen noemen die Den Haag vraagt aan het rijk. ,,We zijn bezig met een denktank, om daar een ei over te leggen. Er moet geld komen. Dat moet uitgewerkt worden.’’

De wethouder zegt dat Den Haag de schroom van zich af moet gooien. Wat hem betreft is het klaar met de bescheidenheid. ,,Den Haag kan veel leren van Rotterdam.’’ Die gemeente kreeg 150 miljoen euro van het rijk om Rotterdam-zuid uit het slop te halen.

Quote Het is een schande dat die wijken jarenlang vergeten zijn Richard de Mos

Ook voor Den Haag Zuidwest wil De Mos iets dergelijks. De hofstad ontvangt nu 7,5 miljoen euro van de minister voor het opfrissen van dit stadsdeel. De gemeente gaat dat verdubbelen. Een mooi bedrag van het rijk, meent hij. ,,Het is beter dan niks.’’

Maar er is volgens De Mos veel meer nodig. ,,Het is een schande dat die wijken jarenlang vergeten zijn. Drie van die wijken behoren tot de armste van Nederland.’’