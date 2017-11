Den Haag wil fietsen in drukke winkelstraten níet verbieden

Uit een evaluatie in opdracht van de gemeente blijkt dat de combinatie fietsen en voetgangers niet overal en altijd mogelijk is. Op zaterdagmiddag is het in het centrum vrijwel altijd te druk om er te fietsen. Ook doordeweeks gaat dat in de middag in veel straten in de binnenstad niet. In de ochtend-spits kunnen fietsen en voetgangers wel prima samengaan, zo stelt het adviesbureau Goudappel Coffeng.