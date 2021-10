Den Haag wil geen ‘vieze’ reclames meer in bus- en tramhalte: ‘De schade hiervan is ook groot’

Den Haag wil definitief geen ‘vieze’ reclames voor auto's of vliegtuigen meer in bushokjes en bij tramhaltes in de stad. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde daar donderdag mee in.

Reclame voor de nieuwste SUV met een ronkende achtcilinder in het vooronder of de niet-te-missenaanbieding voor een goedkope vlucht naar een Grieks eilandresort. Den Haag wil die reclames niet meer zien in de bushokjes en tramhaltes in de stad. Volgens Robert Barker, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren zou Den Haag daarmee de eerste stad ter wereld worden.

Quote Tabaksre­cla­me is al verboden vanwege de enorme gezond­heids­scha­de. De schade die fossiele producten veroorza­ken aan de longen van de aarde is ook groot. Robert Barker, Partij voor de Dieren

Het is bovendien een logische volgende stap na bijvoorbeeld het verbod op reclames voor sigaretten, zo schrijft hij: ’Tabaksreclame is al verboden vanwege de enorme gezondheidsschade. De schade die fossiele producten veroorzaken aan de longen van de aarde is ook groot. Om klimaatverandering tegen te gaan moeten we stoppen met het gebruiken van kolen, olie en gas. Een eerste stap hierin is geen reclame meer voor deze producten maken.’

Metropoolregio

De gemeente heeft overigens zelf niet veel te vertellen over de reclames die in de abri’s te zien zijn. Daar gaat de Metropoolregio over. De wens van de gemeenteraad zal daar dus aangekaart worden. Toevallig is die overkoepelende organisatie bezig om een nieuw reclamecontract te sluiten voor de komende jaren. Eerder had de Metropoolregio al aan deze krant laten weten dat ze er wel voor open staat om een dergelijk fossielvrije clausule dan op te nemen in het contract.

