Den Haag wil gesjoemel met leefgeld aanpakken: ‘Geen leefgeld aan Oekraïense arbeidsmigrant’

Voetbal Totaal Piepjong HVV promoveert en vechtpar­tij ontsiert finale RVC Celeritas: lees hier alles over de nacompeti­tie

De spanning in de nacompetities om promotie en degradatie bereikte dit weekend een kookpunt. Grote vreugde bij DSO nadat HVC’10 in de finale op zij werd gezet en RVC Celeritas en BSC’68 slaagden er niet in om uit het moeras van de vierde klasse te komen. En Die Haghe blijft in leven na een bloedstollende strafschoppenserie. Wat gebeurde er dit weekend nog meer op de velden in Den Haag en omstreken?

19 juni