Den Haag wil Grand Départ 2022

Den Haag doet een serieuze gooi naar de start van de Tour de France in 2022. Dat jaar mag Den Haag zich Europese Sportstad van het jaar noemen en wat is er mooier als de grootste wielerkoers ter wereld dan in de hofstad begint.

De officiële aftrap van de poging om de Grand Départ van de Tour de France naar Den Haag te halen zou op 30 januari zijn. Die dag staat er volgens Marco Vijverberg, organisator van de Profronde Westland, een gesprek op de agenda tussen hem, de Haagse wethouder Richard de Mos, Tweede Kamerlid Arne Weverling (VVD) en Orlando van den Bosch van Cycling Service.



Het idee om de Tourstart naar Den Haag te halen is niet nieuw. In de vorige raadsperiode, onder het bewind van toenmalig sportwethouder Rabin Baldewsingh (PvdA), stelde De Mos er als raadslid al vragen over. En Marco Vijverberg was al eens te gast bij Baldewsingh om over dit plan te praten.



Nu zijn de plannen serieuzer dan ooit, stelt Marco Vijverberg. ,,Als Den Haag in 2022 Europese Sportstad van het jaar is, moet er natuurlijk wel iets groots worden georganiseerd. De start van de Tour de France zou uitstekend passen.’’

Meeliften

Het wielergekke Westland kan daar prima op meeliften, vindt Vijverberg. Elk jaar haalt hij tientallen renners naar Wateringen voor de Profronde Westland, traditioneel op de donderdag na de Tour. ,,Sport heeft geen grenzen, dus wat zou het mooi zijn als Den Haag en Westland samen optrekken en de start van de Tour naar Den Haag halen.’’



De ambitie om een grote internationale ronde hier te laten beginnen, stond ook in het Haagse coalitieakkoord. ,,De start van een van de drie grote wielerronden (de Ronde van Frankrijk, de Ronde van Italië of de Ronde van Spanje, red.) zou een grote economische impact op de stad hebben en Den Haag wereldwijd op de kaart zetten’’, aldus De Mos.



Oud-wielerjournalist Guido Bindels, die meewerkte aan de Grand Départ in Rotterdam in 2010, zegt dat Den Haag om te beginnen 10 miljoen euro nodig heeft om in aanmerking te komen. Het komt volgens hem aan op een keiharde lobby. ,,Je moet overal naartoe. Naar de Tour, naar het WK... En je moet gaan eten met die mensen.’’

Volledig scherm Start Tour de France in 1973. © Hans Heus

Aanpakken