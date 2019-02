Den Haag wil internationale klimaattop in stad

De internationale klimaattop moet volgend jaar in Den Haag worden gehouden. Daarvoor pleit het Haagse college in een brief die vandaag op de mat van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) ploft.

De Climate Adaptation Action Summit is vergelijkbaar met de top die in 2015 in Parijs werd gehouden. Eerder werd al bekend dat Nederland in 2020 gastheer is van deze top, maar een stad is nog niet genoemd. Haal dé internationale klimaattop naar Den Haag, schrijft het college vandaag in een brief aan minister Van Nieuwenhuizen. ‘Want het is de perfecte plek voor deze summit.’

Als reden noemen b en w onder meer de ligging aan zee. ‘Een groot deel van de wereldbevolking woont in kustgebieden’, staat in de brief. ‘Voor steden in deze gebieden is het noodzakelijk om zich te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. De uitdagingen waar deze steden voor staan zijn groot. Kennis en ervaringen kunnen worden gedeeld en gebruikt in het programma van de top.’

Het college schrijft ook dat er veel internationale organisaties en zogenoemde niet-gouvernementele organisatie (ngo”s) in Den Haag gevestigd zijn, die zich bezighouden met conflicten in de wereld. ‘Veel van deze conflicten zijn door te voeren op spanningen die ontstaan als gevolg van klimaatverandering, zoals droogte.’

Nuclear Security

Bovendien werken volgens het college veel ondernemers in Den Haag aan een betere wereld en is de expertise in het organiseren van internationale events en conferenties in het Haagse ‘bijzonder groot’.’ Het college doelt hier op onder meer de Afghanistan Conferentie die in 2009 in Den Haag werd gehouden, de Nuclear Security Summit in 2014 en de Global Conference on Cyberspace in 2015.

‘Met een internationaal befaamd en vernieuwd World Forum The Hague, een goede en snelle bereikbaarheid vanuit zowel Schiphol als Rotterdam-The Hague Airport, een uitstekende infrastructuur en ruim voldoende hotelkamers zijn we van mening dat er geen betere plek is voor deze top’, aldus het college.

Wethouder De Mos (economie) stelt dat een internationale klimaattop in de stad ook goed is voor de economische spin-off. ,,Congressen brengen volle hotels, restaurantbezoekers en winkelend publiek. Dit soort topcongressen zijn het visitekaartje van onze stad. Bovendien sluit de top inhoudelijk perfect aan bij de duurzame plannen en ambities van Den Haag.’’