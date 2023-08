Den Haag wil lawaaipaal onderzoeken, maar kiest voorlopig voor dit middel tegen verkeershufters

John (34) zat nog nooit in een tram, maar na speciale les hoopt hij vaker zo te reizen: ‘Krijg meer vrijheid’

Hij hoopt eindelijk met de tram naar zijn werk in Delft te kunnen, in plaats van de regiotaxi te moeten nemen. Daarom volgt John Broucke (34) uit Nootdorp, die in een rolstoel zit door een handicap, drie keer een begeleidingsles in de Haagse trams. ‘Ik krijg hierdoor veel meer vrijheid.’