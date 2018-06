Den Haag wil meer heterdaadjes bij vuil naast container

Den Haag gaat vaker handhavers in burger de straat op sturen om meer afvaltoeristen op heterdaad te betrappen als ze hun versleten huisraad, etensresten of ander vuil naast de containers dumpen. De controles zijn mogelijk ook vaker 's nachts.

,,We willen meer heterdaadjes'', zegt wethouder Richard de Mos (Buitenruimte) die bezig is een plan uit te werken. Hij noemt het zwerfafval 'een hardnekkig probleem' in meerdere wijken. Qua boetes geldt voortaan wat hem betreft zero tolerance voor 'viezeriken'. Strikte handhaving is zijn insteek, zegt hij. ,,Geen compassie meer bij een heterdaadje. Ik ben bezig de handhaving op te schroeven. We zijn dat aan het onderzoeken.''

126 euro

Quote 'Ik heb geen geld' is geen excuus meer Richard de Mos Een eerste overtreding kost 126 euro. Bij een tweede keer loopt dat op naar 160 euro. En wie drie keer de fout in gaat kan 194 euro neertikken. ,,'Ik heb geen geld om de boete te betalen' is geen excuus meer.''



De Mos was afgelopen week te gast in Transvaal-Zuid op uitnodiging van bewoners. Hij schrok daar van de aanblik. Naast de ondergrondse containers lag het bezaaid met vuil: matrassen, kartonnen dozen, etensresten en complete bankstellen. In de wijk is veel verloop en wie verhuist gooit 's nachts zijn versleten huisraad op plekken waar dat absoluut niet mag. ,,De mensen hebben er maling aan. Het is gewoon een bende.''

Volgens De Mos wordt er regelmatig vuilnis opgehaald. Maar: ,,'s Ochtends haal je het weg en 's middags ligt er weer een nieuwe lading.''



Signalen

De problemen spelen volgens De Mos niet alleen in Transvaal. Hij kreeg afgelopen week ook signalen uit andere delen van de stad. ,,Gelukkig gaat het in veel delen van Den Haag heel goed. Gemiddeld geven de mensen een acht voor de schone stad. Maar dit probleem speelt op veel plekken, zoals in Laak, de Schilderswijk en delen van Scheveningen. Ook in het Zeeheldenkwartier.''

Volgens De Mos zit het vooral tussen de oren niet goed. ,,Het is slecht gedrag.'' Er is écht een mentaliteitsverandering nodig, zegt hij. ,,Daarom gaan we door. We intensiveren het inzetten van coaches.'' Die afvalcoaches gaan huis-aan-huis langs de deur.