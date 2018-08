Den Haag wil met hulp grote steden misstanden studentenkamers aanpakken

Onlangs bleek uit landelijk onderzoek dat de kosten voor een studentenkamer in Den Haag de pan uitrijzen. Alleen Amsterdam is in Nederland duurder. Voor een studentenkamer moet momenteel in Den Haag gemiddeld 436 euro per maand worden neergeteld. Dat is zestien euro meer dan vorig jaar.



De prijzen stijgen, erkent Revis, die ook vaststelt dat het aan een positieve trend te wijten is. ,,De oorzaak is een positieve. Den Haag is een geliefde studentenstad. Er is veel vraag.’’