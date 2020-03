Den Haag wil naast Black Friday ook ‘Local Saturday’

Het idee voor zo’n lokale zaterdag komt van VVD-raadslid Judith Oudshoorn, die eind vorig jaar aan het Haags stadsbestuur vroeg of zij de mogelijkheden hiervoor wilde onderzoeken. Wethouder Saskia Bruines (economie) antwoordt nu dat ze bereid is te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor het organiseren van zo’n Lokale Zaterdag’. De gemeente gaat bij verenigingen en ondernemers inventariseren of hier behoefte aan is.