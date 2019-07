Den Haag wil niet dokken voor Songfestival in Rotterdam: ‘Maasstad blaast wel heel hoog van toren’

,,Wij zijn zeer enthousiast en steunen Rotterdam, maar je kunt van de Haagse belastingbetaler niet verwachten dat ze meebetalen aan een festival dat een andere stad organiseert”, zegt Judith Oudshoorn van de VVD beslist.



Ook Groep de Mos, de grootste partij van de Hofstad, heeft er absoluut geen trek in om geld te schuiven naar Rotterdam en smijt de deur dicht. ,,We hebben onze steun uitgesproken aan Rotterdam bij de organisatie. We hebben als hofstad veel toegevoegde waarde voor Rotterdam. We hebben de hotelkamers, de zee, de restaurants en de link naar Den Haag geeft letterlijk een koninklijk tintje aan het Rotterdamse bidbook. We zouden het geweldig vinden als Rotterdam het spektakel mag organiseren, maar echt harde euro’s meebetalen dat vinden we te gortig”, aldus Ralf Sluijs van Groep de Mos. ,,Wat wij als Den Haag kunnen betekenen voor Rotterdam is al onbetaalbaar”, vindt Sluijs.



Een motie met als titel ‘Ik wil alles met je delen’ is aangenomen door de Rotterdamse gemeenteraad tijdens een raadsvergadering over de kandidatuur van de Maasstad voor het spektakelstuk. De stad is nog op zoek naar de dekking voor de kosten van zo’n mega-evenement, die op 15 miljoen euro zijn begroot.