Den Haag wil nieuw internationaal hof tegen corruptie naar de stad halen

Zo’n 250 vooraanstaande individuen uit 75 landen hebben hun steun betuigd voor het oprichten van het hof, onder wie voormalig premier Jan-Peter Balkenende. Het IACC heeft als doel om grootschalige corruptie in de wereld tegen te gaan. Eén van de belangrijkste pijlers is het aanpakken van zogeheten ‘kleptocraten’, leiders die geld voor klimaatdoelstellingen misbruiken om zichzelf te verrijken.

In november zal Nederland samen met Canada en Ecuador een conferentie organiseren over de bestrijding van grootschalige corruptie, waar onder andere gesproken zal worden over de mogelijkheid om een Internationaal Anti-Corruptie Hof op te richten. Voor dit IACC is nog geen fysieke locatie afgesproken. De gemeente ziet het graag naar Den Haag komen. ‘Als internationale stad van vrede en recht staan wij hier vanzelfsprekend achter. Den Haag is dé plek waar grootschalige wereldwijde corruptie kan worden bestreden’, aldus wethouder Saskia Bruines.