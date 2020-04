Den Haag wil regionale afspraken huisvesten arbeidsmigranten

Nog 12.000 kilometer voor de boeg voor bestemming Schevenin­gen van zeilschip Bark Europa

15:06 Half maart lag het zeilschip Bark Europa nog in de haven van Ushuaia, de zuidelijkste stad ter wereld, in Argentinië. De bemanning was net terug van hun laatste Antarctica expeditie. En toen kwam de totale lockdown. Niemand mocht meer aan of van boord. Om havenkosten te besparen, heeft Bark Europa uiteindelijk toch de trossen los gegooid. Met 19 mensen (11 vrouwen en 8 mannen) zijn zij op weg naar hun thuishaven: Scheveningen.