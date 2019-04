Den Haag wil vaccinatieproces verbeteren na uitbraak mazelen: ‘Gemiste inenting meteen inhalen’

Wethouder Kavita Parbhudayal (Zorg) schrijft vrijdagmiddag aan de gemeenteraad dat ze naar aanleiding van de uitbraak van mazelen op een kinderdagverblijf het hele vaccinatieproces gaat doorlichten , in samenwerking met de GGD Haaglanden en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Gekeken wordt hoe het zo makkelijk mogelijk gemaakt kan worden om een prik te halen die beschermt tegen besmettelijke infectieziekten. De vaccinatiegraad in Den Haag was in 2017 89,4 procent. Dit is veel minder dan de 95 procent die nodig is om een verspreiding van infectieziekten te voorkomen. Twee van de drie kinderen die in de Haagse crèche de mazelen opliepen waren wel uitgenodigd om ingeënt te worden tegen de ziekte, maar hun ouders deden dit niet. Ook bij de grootschalige vaccinatieronde tegen Meningokokken-W die de afgelopen weken plaatsvond, kwamen lang niet alle opgeroepen jongeren opdagen. Hier werd maximaal 80 procent opkomst gemeten, zo blijkt uit voorlopige cijfers. Volgens Parbhudayal is de lage vaccinatiegraad in de gemeente niet alleen te wijten aan zogenaamde antivaxxers, mensen die uit principe tegen het inenten zijn, bijvoorbeeld uit geloofsovertuiging. Het aantal Haagse antivaxxers is relatief beperkt, is de indruk op het stadhuis. Vaker komt het voor dat mensen een afspraak vergeten of die dag niet kunnen.

Volgende dag inenting halen

Parbhudayal wil af van de huidige praktijk, waarin het soms weken duurt voordat iemand die niet op een prikafspraak is verschenen, opnieuw bij het Centrum voor Jeugd en Gezin terechtkan voor een vaccinatie. Den Haag onderzoekt of het mogelijk is dat iemand die belt om een nieuwe afspraak te maken, de volgende dag al welkom is bij het consultatiebureau.



Ook moeten ouders die bewust besluiten om hun kind niet te laten inenten beter worden uitgelegd wat de risico’s daarvan zijn, niet alleen voor hun eigen kroost maar ook voor de kinderen in hun omgeving. ‘Ik wil dat alle mensen hun kinderen laten inenten’, zegt Parbhudayal in een toelichting. Ze ziet het als haar plicht om er alles aan te doen om de vaccinatiegraad weer boven de 95 procent te krijgen.



Daarom gaat ze binnenkort ook in gesprek met staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid), om aan te dringen op meer landelijke maatregelen. De Tweede Kamer nam in januari met algemene stemmen een motie aan om te onderzoeken welke alternatieve plannen de vaccinatiegraad kunnen verhogen. Het gaat specifiek om maatregelen die in Australië al de regel zijn: het verplicht weigeren van niet ingeënte kinderen door kinderdagverblijven en het intrekken van toeslagen voor kinderen die niet gevaccineerd zijn.



De gang naar de landelijke politiek is saillant, want Blokhuis stelde vorig jaar juist dat de jeugdartsen van de gemeentelijke consultatiebureaus meer werk moeten maken van het voorlichten van weigerachtige ouders.



