Den Haag wil van Gazprom-gas af: ‘Onacceptabel dat we Russische invasie in Oekraïne financieren’

Den Haag wil van het Gazprom-gas af nu Rusland is binnengevallen in Oekraïne. Verschillende partijen pleiten ervoor om zo snel mogelijk over te stappen naar een gasleverancier buiten Rusland.

Dat Den Haag door Gazprom voorzien wordt van gas, was bij de politieke partijen niet bekend. Het bleek uit een inventarisatie van Follow The Money. Raadslid Janneke Holman wil daar zo snel mogelijk vanaf. ,,Wij willen weten welke afspraken met Gazprom er precies zijn en hoe we die zo snel mogelijk kunnen beëindigen. Het is onacceptabel dat we als stad van Vrede en Recht zo indirect de Russische invasie in Oekraïne financieel mogelijk maken.”

Ook GroenLinks en de Haagse Stadspartij scharen zich achter de vragen die nu aan het stadsbestuur worden gesteld. Volgens raadslid Maarten DeVuyst had Den Haag sowieso al moeten stoppen met het inkopen van gas van bedrijven uit een ondemocratisch land als Rusland, waar de mensenrechten niet gewaarborgd zijn. ,,Dat geldt voor Gazprom, maar ook voor andere bedrijven.”

De gemeente kan echter niet zomaar af van haar gasleverancier. Het contract met Gazprom werd op 1 januari 2002 getekend en loopt door tot 1 januari 2023. ,,Gazprom heeft de Europese aanbesteding gewonnen”, zegt een woordvoerster van wethouder Saskia Bruines. ,,Zij leveren nu gas voor de gemeentelijke organisatie, voor het merendeel van de zwembaden en voor sporthallen.”

De gemeente zit dus nog tien maanden contractueel vast aan Gazprom. ,,Over de wenselijkheid daarvan volgen we de richtlijn van het Rijk.” Op het stadhuis worden nu wel scenario’s in kaart gebracht. Bijvoorbeeld wat het betekent als het contract eenzijdig verscheurd wordt en naar welke aanbieder dan overgestapt kan worden.

Als het aan D66-raadslid Daniel Scheper ligt, wordt ook samengewerkt met andere gemeenten, waterschappen en het Rijk om een vuist te maken tegen de Russische energiereus. ,,Dat is nu ons hardste middel als stad. Door samen op te trekken kunnen we Gazprom, en daarmee de Russische overheid, raken waar het pijn doet.”

Andere gemeenten roepen ook op om te stoppen met Gazprom. Een landelijke petitie om het bedrijf de deur te wijzen was vanmiddag al 16.000 keer ondertekend. Ook VVD-raadslid Chris van der Helm ziet het belang daarvan in: ,,Zeker als je bedenkt dat in het andere Den Haag iedereen de oorlog terecht scherp veroordeelt en wij als gemeente dan doodleuk gas van Rusland afnemen. Als het kan, moeten we daarmee stoppen.”

Stadhuis verlicht in blauw en geel

Het Haagse stadhuis wordt vanavond blauw en geel verlicht als steun aan de Oekraïense bevolking. Ook wordt de vlag van Den Haag op halfstok gehangen. Aanvankelijk was het plan om de vlag van Oekraïne bij het stadhuis te hijsen. ,,De gemeente heeft stad en land afgezocht om een Oekraïense vlag te vinden, maar dat is helaas niet gelukt”, laat de woordvoerder van wethouder Saskia Bruines weten.

