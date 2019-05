Den Haag wil veilige vrachtauto afdwingen in aanbesteding

Dat laatste zou dan moeten worden opgenomen in de aanbestedingsvoorwaarden van de gemeente, schrijft de D66-bestuurder aan de raad in een brief over ongelukken met vrachtwagens. Sinds 2014 overleden zeker acht mensen na aanrijdingen met vrachtwagens. Ook raakten 94 mensen gewond. Hoewel maar een klein aandeel van de ruim 3600 verkeersslachtoffers gewond raakt bij ongelukken met trucks, wil de gemeente wel maatregelen nemen om nieuwe slachtoffers te voorkomen. Van Asten: ,,Als er een vrachtwagen bij betrokken is, dan heeft dat zeer ernstige gevolgen. Vaak is een fietser die zich in de dode hoek bevindt het slachtoffer.''

Maatregelen

De afgelopen jaren zijn al veel maatregelen genomen om vrachtwagens veiliger te maken, onder meer door het gebruik van extra spiegels. Nieuwe Europese regels zijn in de maak voor trucks die lager zijn en ramen hebben in het portier, zodat de chauffeur en fietsers elkaar altijd kunnen zien. Van Asten wil dat leveranciers van de gemeente op zulke trucks overstappen.



Of dat kan is nog maar de vraag. Wel kan de gemeente kruispunten veiliger maken, bijvoorbeeld door fietspaden te verleggen of het verkeerslicht anders in te stellen, zodat fietser en auto niet tegelijkertijd groen licht krijgen. Deze aanpassing van de verkeersregeling zorgt wel voor langere files.



