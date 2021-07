Den Haag wint rechtszaak tegen kabinet en krijgt 22 miljoen voor bijstand

Den Haag krijgt na een jarenlange strijd ruim 22 miljoen euro van het ministerie van Sociale Zaken. Het gaat om geld dat Den Haag in 2015 en 2016 tekort kwam op de uitkeringen van Hagenaars in de bijstand.

De hoogste bestuursrechter stelde de gemeente Den Haag al in 2019 in het gelijk in het conflict met het rijk. Sociale Zaken moest een nieuw besluit nemen over de toekenning van de bijstandsgelden, zo luidde het vonnis van twee jaar geleden.

De partijen zijn nu overeengekomen dat de rijksoverheid over de jaren 2015 en 2016 ruim 22 miljoen overmaakt aan Den Haag. Daarmee kan de gemeente de grote tekorten op de bijstandsuitkeringen voor Hagenaars wat verkleinen.

Mogelijk komt er nog veel meer geld bij. Juridisch liggen de gemeente en het ministerie ook nog in de clinch over de tientallen miljoenen die Den Haag na 2016 steeds heeft moeten bijleggen om de bijstand in de stad te bekostigen. De oorzaak was dezelfde: een herverdeling van de rijksgelden die voor de stad wel heel ongunstig uitpakte

,,Gemeenten kunnen mensen bestaanszekerheid geven als er voldoende financiële middelen zijn. Dat we hier eerst voor moeten procederen, is onbegrijpelijk’’, zegt de Haagse wethouder Bert van Alphen in een reactie op de extra gelden.

Partijgenoot

De wethouder roept het kabinet op om vooral met een structurele oplossing te komen voor de financiering van bijstandsuitkeringen: ,,En ook voor de financiering van andere belangrijke taken die de gemeenten uitvoeren, zoals de jeugdhulp.’’

In 2016 begon toenmalig PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh de rechtszaak tegen partijgenoot en goede kennis Jetta Klijnsma die staatssecretaris was op Sociale Zaken. Den Haag verloor de zaak, maar kreeg in hoger beroep alsnog gelijk. Ook de gemeente Utrecht won in die tijd een juridische procedure tegen het ministerie over de bijstand.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.