'Den Haag wint terecht prijs voor groenste stad'

Toi van Gelder van 'Behoud de Scheveningse bosjes' en Rob van Eerden van de website hitte-eilanden.nl hebben een warm kloppend hart voor groen. Niet gek, want over het belang van groen bestaat inmiddels brede consensus. Groen draagt bij aan gezonde en leefbare steden en dorpen, het realiseren van klimaatambities, de reductie van fijnstof en gaat hittestress tegen.



Beide betrokken burgers wonen sinds deze week in de groenste stad van Nederland 2017. In een artikel in AD Haagsche Courant van Lex de Jonge (23-9) is verantwoordelijk wethouder Boudewijn Revis niettemin onderwerp van gezamenlijke toorn.



Van Gelder en Van Eerden hebben de bomen in de stad geteld, gezien dat er ook nog eens bomen zijn gekapt ten faveure van toerisme en geconcludeerd dat 'de titel echt belachelijk is'. Het kan niet waar zijn.