Den Haag wisselt opnieuw meeste stenen in voor groen: teller staat op meer dan 300.000

De afgelopen zeven maanden zijn er ruim 2,8 miljoen tegels vervangen door groen tijdens de derde editie van het NK Tegelwippen. Vorig jaar ging het nog om 1,6 miljoen tegels. In Den Haag werden - net als vorig jaar - in aantallen de meeste tegels ingewisseld: meer dan 300.000.

Dit keer deden er 135 gemeenten mee met de ludieke actie die overheden moet aansporen om bestrating in te ruilen voor gras of planten. In Breda, Almelo en Hollands Kroon werden de meeste tegels per inwoner weggehaald. Met de actie is in totaal ruim 25 hectare ‘vergroend’, ongeveer veertig voetbalvelden.

Den Haag is opnieuw koploper als het gaat om het aantal omgewisselde tegels: 307.178 om precies te zijn. Ook vorig jaar was de hofstad de beste. Joris Wijsmuller van Duurzaam Den Haag noemt de eerste prijs een fantastisch resultaat: ,,Den Haag is voor de tweede keer op rij de trotse winnaar met dank aan al die geweldige bewoners die zich inzetten voor hun buurt. Zo werken zij via Operatie Steenbreek aan het vergroenen van de stad en hebben maar liefst duizenden tegels gewipt. Deze prijs is voor iedereen die in actie kwam voor meer groen.”

Het vervangen van tegels door groen gaat volgens de organisatie wateroverlast tegen, waardoor de grond weer als spons kan functioneren. Ook koelt groen de stad, zorgt het voor meer biodiversiteit en draagt een groene leefomgeving bij aan onze mentale gezondheid, zo meldt de organisatie op basis van een onderzoek van Universiteit Wageningen.

Het NK Tegelwippen is onderdeel van de campagne ‘Een groener Nederland begint in je eigen tuin’. Op deze website is de eindstand van alle 135 gemeenten te vinden. Ook Delft, Westland en Zoetermeer namen deel aan de competitie, maar haalden bij lange na niet het aantal van Den Haag.

