‘Den Haag wordt échte studentenstad’, want Universiteit Leiden gaat uitbreiden

halen en brengen Dankzij chefs Jan en Oleg vlogen we heerlijk richting zon en Mid­den-Oos­ten

5 november Uiteraard blijven we de horeca steunen. Dat doen we met de rubriek Halen en brengen. Vandaag vliegen we met Jan en Oleg naar Libanon en zakken weg in opwindende volvette yoghurt.