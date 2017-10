Den Haag wordt weer jazzstad

,,Jazz hoort bij Den Haag, maar het is een beetje in de versukkeling geraakt sinds North Sea weg is. De laatste jaren zijn er de nodige initiatieven geweest die om allerlei redenen niet lukten. Met die kennis in het achterhoofd willen we stap voor stap werken aan een goed jaarlijks terugkerend evenement.''

Coltrane

Het Mondriaan Jazz Festival richt zich op de progressieve jazzmuziek, cutting edge zoals dat in dit wereldje wordt genoemd. Belangrijkste naam op de affiche is Ravi Coltrane - de 52-jarige zoon van de befaamde jazzsaxofonist John Coltrane - die samen met het Amsterdam Mallet Quartet eenmalig Canto Ostinato uitvoert, het magnum opus van de Nederlandse componist Simeon ten Holt. ,,Met dit soort bijzondere projecten en kruisbestuivingen willen wij ons onderscheiden'', zegt Bindraban. ,,Den Haag heeft niet alleen een naam opgebouwd in de jazz, het is ook de stad van vernieuwende muziek. Festivals als Rewire, Crossing Border en Todays Art hebben de stad die reputatie gegeven. Met ons festival hopen we eenzelfde naam te kunnen opbouwen in de vernieuwende jazz.''



De naam van het festival is een verwijzing naar de liefde van kunstenaar Piet Mondriaan voor jazz. Het evenement springt daarmee handig in op de vele activiteiten die worden gehouden in het kader van het Mondriaanjaar. De organisatie werkt samen met het Gemeentemuseum. Wie deze week een bezoek brengt aan het museum, mag gratis naar het muziekfestijn en andersom. Dat betekent dat het festival ook vrij toegankelijk is voor Museumkaarthouders.



Intussen leven in Scheveningen plannen om daar eind 2018 in het kader van 200 jaar badplaats even-eens een groot jazzfestival op te zetten. Dat zou moeten plaatsvinden op diverse locaties en verspreid over meerdere dagen. Initiatiefnemer Herman Smit van De Pier hoopt over enkele weken met plannen naar buiten te komen.