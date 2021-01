Den Haag zet ‘gastvrijer’ inburgeringsbeleid door, ondanks hevige kritiek van deel raad

Wijkcen­trum Schilders­wijk gaat fakenews rondom vaccin te lijf: ‘Facebook is hier vaak belangrijk­ste nieuwsbron’

21 januari In buurtcentrum de Mussen in de Haagse Schilderswijk groeien de zorgen over de beperkte bereidheid van buurtbewoners om zich te laten vaccineren. Volgens directeur Nicoline Grötzebauch speelt fakenews via sociale media hierin een rol.