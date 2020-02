Den Haag zet kettingzaag in tientallen lindes langs gracht: ‘Dit is eeuwig zonde van het uitzicht’

Twaalf mensen geïnjec­teerd met foute bilfillers in Zoetermeer­se kliniek, vrouw (74) verdacht

10:29 Minimaal twaalf personen zijn geïnjecteerd met foute bilfillers in een Zoetermeerse kliniek. Volgens het OM wist Karla K. dat ze materiaal gebruikte dat schadelijk was, maar injecteerde zij dit toch. Ook was de 74-jarige verdachte niet bevoegd om de fillers in te spuiten en gebeurde het injecteren op een onhygiënische manier.