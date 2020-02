Den Haag zoekt een burgemeester met gezag en een groen-geel hart

LiveHet lijstje met karaktereigenschappen voor de nieuwe burgemeester die Den Haag krijgt, is klaar. Heel in het kort: iemand met gezag en een groengeel hart. Man of vrouw maakt niet uit.

De Haagse gemeenteraad praat vanavond voor de laatste keer over dit profiel, dat ze zelf hebben samengesteld met inbreng van 110 Hagenaars (van de in totaal 545.000 inwoners) die reageerden op de uitnodiging mee te denken.

De lijst met wensen wordt vanavond in een speciale gemeenteraadsvergadering aangeboden aan Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Hij is de man bij wie kandidaten kunnen solliciteren.

Smit heeft een belangrijke rol in het proces voor een nieuwe burgemeester. Hij maakt de selectie uit de sollicitanten. Met die geselecteerde kandidaten gaat de vertrouwenscommissie uit de Haagse gemeenteraad vervolgens in gesprek. De vertrouwenscommissie wordt vanavond ook geïnstalleerd. Die commissie bestaat uit Arjen Dubbelaar van Groep de Mos, Birgül Özmen (D66), Mikal Tseggai (PvdA), Marielle Vavier van GroenLinks, Joris Wijsmuller (HSP) en Robin Smit (Partij voor de Dieren). Voorzitter van de commissie wordt Chris van der Helm (VVD).

Zij kiezen uiteindelijk twee kandidaten uit de sollicitanten. De gemeenteraad in z’n geheel kiest vervolgens de burgemeester. De advertentie van de vacature burgemeester van Den Haag komt op vrijdag 21 februari in de Staatscourant. Het startpunt voor de sollicitaties. Kandidaten hebben drie weken de tijd om te schrijven, tot en met vrijdag 13 maart. De hele procedure is er op gericht dat er op 1 juli een nieuwe kroonbenoemde burgemeester van Den Haag is.

Naar verwachting gaat de vertrouwenscommissie in de eerste helft van mei met de geselecteerde kandidaten praten.