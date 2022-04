Den Haag zoekt weer duizend kinderfietsen

Verdachte van zeer gewelddadi­ge inbraak haarscherp gefotogra­feerd op straat

Een echtpaar is in hun huis in Scheveningen dusdanig mishandeld door een inbreker, dat beiden in het ziekenhuis belandden. De verdachte is uren later in bebloede kleding haarscherp gefotografeerd op straat.

