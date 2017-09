Den Haag Zuid-West komt Vestia-debacle te boven

Den Haag Zuid-West komt het Vestia-debacle langzaam maar zeker te boven. Vorig jaar zijn er in het stadsdeel 45 koophuizen gebouwd. Dit jaar komen er nog eens 147 woningen bij.

Eind 2012 dreigde Zuid-West zwaar de dupe dreigde te worden van het Vestia-schandaal. Door de ongekende speculeerdrift in de top van het bedrijf dreigde de landelijke woningcorporatie het loodje te leggen. Van de een op de andere dag werden alle 34 grote renovatie- en nieuwbouwprojecten in het stadsdeel stil gelegd.

Onorthodox

Bijna vijf jaar later blijkt de schade redelijk beperkt te zijn gebleven. Vooral dankzij het onorthodoxe ingrijpen van de gemeente Den Haag die samen met Vestia een wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM Zuid-West) oprichtte. De deal: Den Haag zou (maximaal) 80 miljoen aan kapitaal inbrengen, de huisvester haar 2000 woningen in Zuid-West.

In totaal heeft Den Haag nu acht miljoen euro in de WOM gestoken. Eind dit jaar komt daar nog eens vier miljoen euro bij. De verwachting is dat de gemeente het geld terugverdient.

Slopen

Van de 45 woningen die vorig jaar in Zuid-West zijn neergezet, staan er 25 aan de Wildenborchstraat. Nog eens 20 huizen op de locatie De Raden zijn gerenoveerd en te koop aanboden. Dit jaar komen er in Zuid-West nog eens 111 appartementen bij rond de Meppelweg en nog eens 36 koopwoningen in De Raden.