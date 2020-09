Den Haag zwaar verdeeld over inburgeringsbeleid: ‘Je vraagt een kind ook niet of het naar school wil’

Van de kust tot de Binckhorst: Maand van de Architec­tuur verlengd met drie weken

21 september De Maand van de Architectuur in Den Haag wordt verlengd. In de stad en omgeving werden de afgelopen tijd verschillende routes uitgezet die in het teken stonden van het onderwerp. Door de grote belangstelling blijven die routes voorlopig nog te volgen.