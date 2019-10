Den Haag zwijgt over gift voor Eurovisie Songfestival

Vraagte­kens bij onderne­mers om geheimzin­nig­heid: ‘Ik kan niet anticipe­ren op renovatie Binnenhof’

7:24 Ondernemingen rond het Binnenhof tasten nog altijd in het duister over de plannen voor de renovatie van het historische complex. Ja, ze weten sinds deze week dat de grootschalige opknapbeurt waarschijnlijk nog een jaar op zich laat wachten, maar daar is ook zo’n beetje alles mee gezegd, stelt de Haagse Binnenstad Ondernemers Federatie (BOF).